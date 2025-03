Après avoir connu son 10e succès de rang toutes compétitions confondues face au LOSC (4-1) ce week-end, le PSG aborde une nouvelle semaine avec deux rencontres au programme.

Encore quelques jours de patience avant le huitième de finale aller entre le PSG et Liverpool. Ce lundi, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le Campus PSG pour préparer la réception des Reds mercredi (21h sur Canal Plus). Mardi, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 13h.

Deux jours pour préparer le déplacement à Rennes

Et après cette rencontre européenne, les Rouge & Bleu devront rapidement se plonger dans la préparation du match face au Stade Rennais, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Cette rencontre face aux Bretons est programmée le samedi 8 mars à 17h (beIN SPORTS 1) au Roazhon Park. À la veille de ce déplacement, Luis Enrique fera une nouvelle fois face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Enfin, dimanche, pas de repos non plus pour les champions de France qui retrouveront le centre d’entraînement de Poissy pour préparer la rencontre retour face à Liverpool. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Liverpool FC (21h sur Canal Plus / Huitième de finale aller de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus / Huitième de finale aller de Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Stade Rennais FC / Paris Saint-Germain (17h sur beIN SPORTS 1 / 25e journée de Ligue 1)

: (17h sur beIN SPORTS 1 / 25e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)