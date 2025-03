Avant la trêve internationale de mars, le PSG va aborder une semaine très importante en Ligue des champions et Ligue 1.

Une semaine palpitante attend le PSG et ses supporters avec des enjeux de taille en Ligue des champions et Ligue 1. Battu de manière cruelle par Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1), le club de la capitale devra réaliser un bel exploit à Anfield ce mardi (21h sur Canal Plus Foot) pour espérer une qualification pour les quarts de finale de la compétition. Ce lundi matin, les Rouge & Bleu prendront la direction de l’Angleterre puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 17h45. Dans la soirée, les Rouge & Bleu fouleront la pelouse d’Anfield pour l’entraînement d’avant-match à partir de 19h.

Un Classique pour finir en beauté ce marathon de matches

Au lendemain de cette rencontre européenne, les Parisiens bénéficieront d’un jour de repos avant de retrouver le Campus PSG le jeudi pour préparer la réception de l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45 sur DAZN) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Le samedi, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match (13h). Cette rencontre face aux Olympiens clôturera un marathon de matches intense qui avait débuté début janvier. Un succès face au rival marseillais permettrait aux Rouge & Bleu de faire un pas considérable vers le titre de champions de France. Les joueurs du PSG rejoindront ensuite leur sélection pour la première trêve internationale de l’année. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h45) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (19h)

: Mardi : Liverpool FC / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / Huitième de finale retour de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / Huitième de finale retour de Ligue des champions) Mercredi : Repos

: Repos Jeudi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Samedi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (20h45 sur DAZN / 26e journée de Ligue 1)