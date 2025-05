La semaine la plus importante de l’histoire du PSG débute. Les Rouge & Bleu devront encore patienter jusqu’à samedi pour la finale de la Ligue des champions.

Après avoir rempli son objectif en Coupe de France, le PSG peut désormais se concentrer exclusivement sur la finale tant attendue de Ligue des champions face à l’Inter Milan. Après deux jours de repos bien mérités, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le chemin de l’entraînement ce mardi après-midi au Campus PSG.

Par la suite, les champions de France auront deux séances collectives à Poissy avant de prendre la direction de Munich vendredi pour peaufiner les derniers détails. À la veille de cette finale, l’intégralité de la séance d’entraînement sur la pelouse de l’Allianz Arena sera ouverte aux médias le vendredi à partir de 19 heures. Puis, aux alentours de 20h15, Luis Enrique et un joueur parisien (très certainement le capitaine Marquinhos) se présenteront devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Le lendemain, le samedi 31 mai, le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter sera donné à 21h (M6 et Canal Plus). Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mercredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Vendredi : L’intégralité de l’entraînement ouverte aux médias à l’Allianz Arena (19h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (20h15)

: Samedi : Paris Saint-Germain / Inter Milan (21h sur M6 et Canal Plus / finale de Ligue des champions)

: (21h sur M6 et Canal Plus / finale de Ligue des champions) Dimanche : Repos