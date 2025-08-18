Après son succès sur la pelouse du FC Nantes, le PSG retrouvera le Parc des Princes cette semaine avec la réception de l’Angers SCO.

Le PSG a parfaitement débuté sa saison 2025-2026. Malgré un manque de préparation physique, les Parisiens ont su aborder les rencontres face à Tottenham (2-2, T.A.B 4-3) et le FC Nantes (0-1) avec des vraies ressources mentales. Désormais, les joueurs de Luis Enrique vont peaufiner leur préparation dans ce mois d’août léger en termes de rythme.

Trois jours de repos pour les Parisiens

Au lendemain du succès sur la pelouse des Canaris, les Rouge & Bleu ont bénéficié d’une journée de repos ce lundi. Ils retrouveront donc le chemin de l’entraînement mardi à 17 heures. Deux autres séances collectives sont programmées les mercredi et jeudi avant le prochain match de Ligue 1. Vendredi, le PSG accueillera au Parc des Princes l’Angers SCO à 20h45 (sur Ligue 1 +) en ouverture de la deuxième journée de championnat. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match (jeudi à 13h). Puis, les champions d’Europe auront le droit à un week-end de repos. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mercredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Jeudi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Vendredi : Paris Saint-Germain / Angers SCO (20h45 sur Ligue 1 + / 2e journée de Ligue 1)

: (20h45 sur Ligue 1 + / 2e journée de Ligue 1) Samedi : Repos

: Repos Dimanche : Repos