PSG Poissy
Image : psg.fr

Le programme de la semaine du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 septembre 2025

La trêve internationale va prendre fin cette semaine. Le PSG va retrouver les terrains dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens. 

Après quatre matches, pour quatre victoires, le PSG a vu sa saison 2025-2026 s’arrêter momentanément en raison de la première trêve internationale. Cette dernière va se terminer cette semaine et le PSG va enfin retrouver les terrains dimanche après-midi (17h15, BeIN Sports 1) avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1.

Deux jours de repos pour les non-internationaux

Pour préparer cette réception des Lensois, qui intervient trois jours avant l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions avec la réception, toujours au Parc des Princes, de l’Atlanta Bergame, les joueurs parisiens sont attendus sur les pelouses du Campus PSG mercredi après-midi. Les non-internationaux bénéficient de deux jours de repos. Les Parisiens s’entraîneront ensuite tous les joueurs jusqu’à la rencontre contre Lens, avec les 15 premières de la séance de veille ouvertes aux médias à partir de 11 heures samedi. Luis Enrique donnera ensuite sa traditionnelle conférence de presse à partir de 13 heures. 

Le programme de la semaine du PSG

  • Lundi : repos
  • Mardi : repos
  • Mercredi : entraînement à huis clos (17 heures)
  • Jeudi : entraînement à huis clos (17 heures)
  • Vendredi : entraînement à huis clos (17 heures)
  • Samedi : 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à partir de 11 heures, conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13 heures
  • Dimanche : PSG / Lens, quatrième journée de Ligue 1 (17h15, beIn Sports 1)

