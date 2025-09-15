Le programme de la semaine du PSG

Le PSG aura une semaine chargée avec la Ligue des champions au programme et un Classique sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.

Après un sans-faute en Ligue 1, le PSG va désormais connaître une cadence de matchs plus intense. Et cela commence dès cette semaine avec deux affiches alléchantes au programme. Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le club parisien débute sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame. Et à la veille de cette rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h). L’occasion de savoir si Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In pourront être aptes ou non. Puis, Luis Enrique et un joueur parisien se présenteront devant les médias à partir de 13 heures.

À lire aussi : PSG / Atalanta – Un arbitre suisse au sifflet

Un Classique pour conclure la semaine

Au lendemain de cette rencontre face au club italien, les Rouge & Bleu retrouveront le chemin de l’entraînement afin de préparer le Classique face à l’Olympique de Marseille, programmé le dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome, en conclusion de la 5e journée de Ligue 1. Samedi, à la veille de ce match, Luis Enrique répondra aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Voici ci-dessous le programme de la semaine chargé du PSG.

Le programme de la semaine

Lundi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Atalanta Bergame (1ère journée de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus)

: (1ère journée de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus) Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Entraînement à huis clos La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 5e journée de Ligue 1)