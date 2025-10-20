Lancé dans un marathon de matchs, le PSG aura deux déplacements à gérer cette semaine en Ligue des champions et Ligue 1.

Le PSG retrouve une cadence rythmée jusqu’à la prochaine trêve internationale. Après le match nul spectaculaire face au RC Strasbourg (3-3) vendredi, le club de la capitale va enchaîner avec un déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot).

Ce lundi, à la veille du match, les Rouge & Bleu s’envolent pour l’Allemagne où une séance d’entraînement à la BayArena est programmée à 18h30. Avant cela, la traditionnelle conférence de presse d’avant-match de Luis Enrique et d’un joueur aura lieu à partir de 17h15. Après une journée de repos jeudi, les champions d’Europe auront un nouveau déplacement à gérer sur la pelouse du Stade Brestois (samedi à 17h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Avant cela, le coach parisien se présentera devant les journalistes le vendredi à partir de 13 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h15) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (18h30)

: Mardi : Bayer Leverkusen / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / 3e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / 3e journée de Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (13h30)

: Entraînement à huis clos (13h30) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : La conférence de presse de Luis Enrique (13h) Entraînement à huis clos (17h)

: Samedi : Stade Brestois 29 / Paris Saint-Germain (17h sur beIN SPORTS 1 / 9e journée de Ligue 1)

: (17h sur beIN SPORTS 1 / 9e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)