Après sa victoire sur le gong face à l’OGC Nice, le PSG va aborder une semaine alléchante avec deux affiches au programme face au Bayern Munich et l’Olympique Lyonnais.

Dernière semaine pour le PSG avant la trêve internationale de novembre. Et les joueurs de Luis Enrique auront un beau programme avec deux affiches alléchantes. Dès ce mardi (21h sur Canal Plus Foot), les Rouge & Bleu accueilleront le Bayern Munich dans le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Et ce lundi, à la veille de ce choc, les champions d’Europe s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG à partir de 11 heures. Les quinze premières minutes de cette séance collective seront ouvertes aux médias. Plus tard dans la journée, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 13 heures. Au lendemain de ce choc européen, les joueurs parisiens seront de repos et retrouveront le chemin de l’entraînement jeudi afin de préparer le choc de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 12e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Ligue 1+). À la veille de ce déplacement à Lyon, Luis Enrique se présentera en conférence de presse le samedi à partir de 13h. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine

Lundi : Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mardi : Paris Saint-Germain / Bayern Munich (21h sur Canal Plus Foot / 4e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / 4e journée de Ligue des champions) Mercredi : Repos

: Repos Jeudi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Samedi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 12e journée de Ligue 1)