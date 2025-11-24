Campus Psg
Le programme de la semaine du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 novembre 2025

Après sa victoire face au Havre (3-0), le PSG aura une semaine chargée avec la Ligue des champions et une belle affiche de Ligue 1 au programme.

Le PSG retrouve la Ligue des champions cette semaine. Ce mercredi, le club de la capitale accueille – au Parc des PrincesTottenham, dans le cadre de la 5e journée de la compétition. Et l’équipe de Luis Enrique peut faire un grand pas vers une qualification en cas de succès. À la veille de cette rencontre, l’entraînement des Parisiens sera ouvert aux médias durant 15 minutes, à partir de 11 heures. L’occasion de voir Ousmane Dembélé aux côtés de ses coéquipiers. Deux heures plus tard, Luis Enrique et un joueur se présenteront devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le calendrier du PSG jusqu’à la trêve hivernale

Au lendemain de cette rencontre, les Rouge & Bleu retrouveront le Campus PSG et s’entraîneront jusqu’au déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco samedi (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Dimanche, les Parisiens auront une journée de repos. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

  • Lundi : Entraînement à huis clos (17h)
  • Mardi :
    • Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)
  • Mercredi : Paris Saint-Germain / Tottenham (21h sur Canal Plus / 5e journée de Ligue des champions)
  • Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)
  • Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)
  • Samedi : AS Monaco / Paris Saint-Germain (17h sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1+ / 14e journée de Ligue 1)
  • Dimanche : Repos
