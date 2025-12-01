Campus Psg


Le programme de la semaine du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 décembre 2025

Après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), le PSG aura du temps pour préparer sa prochaine échéance en Ligue 1.

Dans sa dernière ligne droite de l’année 2025, le PSG aura un peu de répit ces prochains jours. Dans le dur physiquement, les Parisiens sont revenus de leur déplacement en Principauté avec une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Désormais deuxième au classement, derrière le nouveau leader, le RC Lens, le club de la capitale devra rapidement renouer avec le succès.

ASM / PSG : Pourquoi la VAR n’est pas revenu sur le violent tacle sur Lucas Chevalier

La réception du Stade Rennais au programme

Et Luis Enrique a décidé de laisser au repos ses joueurs jusqu’à mercredi après-midi. Les Rouge & Bleu auront ensuite deux autres entraînements pour préparer la réception du Stade Rennais samedi (21h05 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une équipe bretonne en forme avec quatre succès d’affilée en championnat. Après cette semaine, les champions d’Europe devront gérer quatre rencontres en quinze jours.

Le programme de la semaine du PSG

  • Lundi : Repos
  • Mardi : Repos
  • Mercredi : Entraînement à huis clos (17h)
  • Jeudi : Entraînement ouvert en intégralité (11h)
  • Vendredi :
    • Entrainement à huis clos (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
  • Samedi : Paris Saint-Germain / Stade Rennais (21h05 sur Ligue 1+ / 15e journée de Ligue 1)
  • Dimanche : Repos


