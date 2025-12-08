Après sa victoire éclatante face au Stade Rennais, le PSG va entamer une semaine chargée avec deux rencontres au programme.

Après sa défaite face à l’AS Monaco, le PSG a offert un beau cadeau au public du Parc des Princes, pour la dernière à domicile en 2025, avec un large succès face au Stade Rennais (5-0). Une belle victoire pour préparer au mieux la semaine qui arrive. En effet, deux rencontres sont au programme pour les Parisiens.

Départ à Doha dimanche pour préparer la Coupe intercontinentale

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), les champions d’Europe affrontent l’Athletic Bilbao, à San Mamés, dans le cadre de la 6e journée de Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match le mardi à partir de 17h15. Une heure plus tard, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à 18h30.

Après cette rencontre européenne, les joueurs de Luis Enrique auront deux jours complets pour préparer le déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge, le FC Metz, samedi (19h sur Ligue 1+), pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Au lendemain de ce match, les Rouge & Bleu prendront la direction du Qatar pour préparer la finale de la Coupe intercontinentale (17 décembre).

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mardi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h15) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (18h30)

: Mercredi : Athletic Bilbao / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus / 6e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus / 6e journée de Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (13h30)

: Entraînement à huis clos (13h30) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : FC Metz / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 16e journée de Ligue 1)

: (19h sur Ligue 1+ / 16e journée de Ligue 1) Dimanche : Départ à Doha pour la Coupe Intercontinentale