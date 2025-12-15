Le PSG se prépare pour sa dernière semaine de son année 2025 avec un sixième trophée à glaner et une entrée en lice en Coupe de France.

Le PSG est dans la dernière ligne droite de son année 2025. Et pour conclure en beauté cette année légendaire, le club parisien peut glaner un sixième trophée. À Doha depuis dimanche, l’équipe de Luis Enrique se prépare pour sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo ce mercredi (18h en France, sur M6 et beIN SPORTS 1).

À la veille de cette rencontre, un dernier entraînement au Ahmad bin Ali Stadium est au programme et les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias à partir de 16 heures (en France). Avant cela, la conférence de presse du PSG est programmée (15h). Après ce voyage à Doha, les Parisiens auront un jour de repos et retrouveront le Campus PSG le vendredi. Ils auront une journée complète pour préparer leur dernier match de 2025. Samedi (21h), le club de la capitale se déplacera à Nantes pour défier le Vendée Fontenay Foot (National 3) pour son entrée en lice en Coupe de France. Après cette rencontre, les Rouge & Bleu profiteront de la trêve hivernale.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (10h)

: Entraînement à huis clos (10h) Mardi : La conférence de presse du PSG (15h) Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG ouvertes aux médias (16h)

: Mercredi : Flamengo / Paris Saint-Germain (18h sur M6 et beIN SPORTS 1)

: (18h sur M6 et beIN SPORTS 1) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : La conférence de presse de Luis Enrique (13h) Entraînement à huis clos (17h)

: Samedi : Vendée Fontenay Foot / Paris Saint-Germain (21h sur beIN SPORTS 1)

: (21h sur beIN SPORTS 1) Dimanche : Repos