Le PSG poursuit son marathon de matches de janvier avec deux rencontres programmées cette semaine : les réceptions du Paris FC et du LOSC.

Après sa victoire au Trophée des Champions face à l’OM (2-2, 4-1 T.A.B), le PSG poursuit son calendrier intense du mois de janvier. Et le club de la capitale entame cette nouvelle semaine avec un nouveau derby francilien face au Paris FC. Huit jours après leur victoire en Ligue 1 (2-1), les Rouge & Bleu accueillent une nouvelle fois le PFC, cette fois-ci dans le cadre d’un 16e de finale de Coupe de France (lundi à 21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1).

Deux rencontres au Parc des Princes

Après cette rencontre de coupe, les Parisiens devront rapidement se pencher sur la réception du LOSC vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias le jeudi à 11 heures, puis Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Paris Saint-Germain / Paris FC (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1 / 16e de finale de Coupe de France)

: (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1 / 16e de finale de Coupe de France) Mardi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Mercredi : Repos

: Repos Jeudi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Vendredi : Paris Saint-Germain / LOSC (21h sur beIN SPORTS 1 / 18e journée de Ligue 1)

: (21h sur beIN SPORTS 1 / 18e journée de Ligue 1) Samedi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Dimanche : Repos