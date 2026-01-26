Le programme de la semaine du PSG
Après avoir retrouvé son fauteuil de leader en Ligue 1, le PSG va aborder une semaine importante de sa saison avec un match de Ligue des champions face à Newcastle et un déplacement difficile à Strasbourg.
Le PSG aborde une nouvelle semaine décisive de sa saison. Après avoir retrouvé son fauteuil de leader en Ligue 1, le club de la capitale prépare désormais sa rencontre à enjeu de Ligue des champions face à Newcastle ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot). Un succès face aux Magpies assurerait une place dans le top 8 européen, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.
Un déplacement à Strasbourg pour conclure la semaine
Et à la veille de cette rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h), puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match le mardi à partir de 13 heures. Après cette rencontre européenne, les Rouge & Bleu prépareront un déplacement périlleux en Alsace. En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du RC Strasbourg, le dimanche 1er février à 20h45 (sur Ligue 1+). La veille de ce match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à 13 heures.
- Lundi : Entraînement à huis clos (11h)
- Mardi :
- Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h)
- La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)
- Mercredi : Paris Saint-Germain / Newcastle United (21h sur Canal Plus Foot / 8e journée de Ligue des champions)
- Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)
- Vendredi : Repos
- Samedi :
- Entraînement à huis clos (11h)
- La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
- Dimanche : RC Strasbourg / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 20e journée de Ligue 1)