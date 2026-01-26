Après avoir retrouvé son fauteuil de leader en Ligue 1, le PSG va aborder une semaine importante de sa saison avec un match de Ligue des champions face à Newcastle et un déplacement difficile à Strasbourg.

Le PSG aborde une nouvelle semaine décisive de sa saison. Après avoir retrouvé son fauteuil de leader en Ligue 1, le club de la capitale prépare désormais sa rencontre à enjeu de Ligue des champions face à Newcastle ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot). Un succès face aux Magpies assurerait une place dans le top 8 européen, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

Un déplacement à Strasbourg pour conclure la semaine

Et à la veille de cette rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias (11h), puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match le mardi à partir de 13 heures. Après cette rencontre européenne, les Rouge & Bleu prépareront un déplacement périlleux en Alsace. En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du RC Strasbourg, le dimanche 1er février à 20h45 (sur Ligue 1+). La veille de ce match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Newcastle United (21h sur Canal Plus Foot / 8e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / 8e journée de Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : RC Strasbourg / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+ / 20e journée de Ligue 1)