Après avoir surclassé Marseille lors du Classico dimanche (5-0), le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +) avec un déplacement à Rennes.

Avant le retour des semaines à deux matches avec les barrages de la Ligue des champions, le PSG va avoir une dernière semaine à un seul match. En effet, après sa démonstration contre Marseille dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (5-0), le PSG va retrouver les terrains avec un déplacement à Rennes en ouverture de la 22e journée du championnat. Cette rencontre se déroulera quatre jours avant le barrage aller de la Ligue des champions contre l’AS Monaco. Avant cette rencontre contre les Rennais, les Parisiens vont s’entraîner encore deux fois.

Encore deux séances avant le match contre Rennes

Après un jour de repos ce mardi, les joueurs du PSG vont retrouver les terrains du Campus de Poissy demain après-midi. Comme c’est de coutume avant presque chaque match des Rouge & Bleu, les 15 premières minutes de la séance de veille de match sont ouvertes aux médias. Ce sera le cas de celle de jeudi à partir de 11 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures. Au lendemain de la rencontre contre le Stade Rennais, les joueurs du PSG s’entraîneront le samedi matin avant d’avoir un nouveau jour de repos le dimanche.

Le programme de la semaine du PSG