Cette semaine, le PSG disputera son barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco avant d’affronter la lanterne rouge de la Ligue 1 le week-end.

Après sa défaite face au Stade Rennais (3-1) en Ligue 1, le PSG devra rapidement se ressaisir. En effet, dès ce mardi, le club de la capitale se déplace en Principauté pour défier l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions (21h sur Canal Plus Foot).

Et ce lundi, à la veille du match, Luis Enrique et un joueur parisien se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 17h15. Une heure après, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois sur la pelouse du Stade Louis II (18h30). Après cette rencontre européenne, le champion de France retrouvera le Campus PSG puis bénéficiera d’une journée de repos le jeudi. Vendredi, Luis Enrique se présentera de nouveau devant les médias à la veille de la réception de la lanterne rouge du championnat, le FC Metz, le samedi à 21h05 (sur Ligue 1+), pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h15) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (18h30)

: Mardi : AS Monaco / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / barrage aller de la Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / barrage aller de la Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (12h)

: Entraînement à huis clos (12h) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Paris Saint-Germain / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+ / 23e journée de Ligue 1)

: (21h05 sur Ligue 1+ / 23e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)