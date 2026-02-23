Nouvelle semaine à deux rencontres pour le PSG avec en ligne de mire le barrage retour de la Ligue des champions face à l’AS Monaco.

Après avoir récupéré son fauteuil de leader en Ligue 1, le PSG aborde cette nouvelle semaine avec un autre objectif en tête : une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Vainqueur 3-2 à Louis-II la semaine passée, le club parisien accueille ce mercredi (21h sur Canal Plus), l’AS Monaco dans le cadre du barrage retour de C1.

À lire aussi : LdC – PSG Monaco : István Kovács au sifflet

Après un jour de repos ce lundi, les Rouge & Bleu retrouveront le chemin de l’entraînement mardi. Les quinze premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias à partir de 11h puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match à 13h. Après cette rencontre européenne, le PSG aura deux jours complets pour préparer le déplacement sur la pelouse du Havre (samedi à 21h05 sur Ligue 1+), comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, le coach parisien se présentera en conférence de presse d’avant-match le vendredi à 13h.

À noter qu’en cas de qualification pour la suite de la Ligue des champions, le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales aura lieu ce vendredi 27 février à 12h depuis la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Le PSG pourrait affronter le FC Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / AS Monaco (21h sur Canal Plus / barrage retour de la Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus / barrage retour de la Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales de Ligue des champions (12h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Le Havre / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+ / 24e journée de Ligue 1)

: (21h05 sur Ligue 1+ / 24e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)