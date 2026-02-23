Le programme de la semaine du PSG
Nouvelle semaine à deux rencontres pour le PSG avec en ligne de mire le barrage retour de la Ligue des champions face à l’AS Monaco.
Après avoir récupéré son fauteuil de leader en Ligue 1, le PSG aborde cette nouvelle semaine avec un autre objectif en tête : une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Vainqueur 3-2 à Louis-II la semaine passée, le club parisien accueille ce mercredi (21h sur Canal Plus), l’AS Monaco dans le cadre du barrage retour de C1.
- À lire aussi : LdC – PSG Monaco : István Kovács au sifflet
Après un jour de repos ce lundi, les Rouge & Bleu retrouveront le chemin de l’entraînement mardi. Les quinze premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias à partir de 11h puis Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match à 13h. Après cette rencontre européenne, le PSG aura deux jours complets pour préparer le déplacement sur la pelouse du Havre (samedi à 21h05 sur Ligue 1+), comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, le coach parisien se présentera en conférence de presse d’avant-match le vendredi à 13h.
À noter qu’en cas de qualification pour la suite de la Ligue des champions, le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales aura lieu ce vendredi 27 février à 12h depuis la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Le PSG pourrait affronter le FC Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale.
Le programme de la semaine du PSG
- Lundi : Repos
- Mardi :
- Les quinze premières minutes de l’entraînement du PSG ouvertes aux médias (11h)
- La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)
- Mercredi : Paris Saint-Germain / AS Monaco (21h sur Canal Plus / barrage retour de la Ligue des champions)
- Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)
- Vendredi :
- Entraînement à huis clos (11h)
- Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales de Ligue des champions (12h)
- La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
- Samedi : Le Havre / Paris Saint-Germain (21h05 sur Ligue 1+ / 24e journée de Ligue 1)
- Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)