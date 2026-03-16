Après un week-end de repos, le PSG va entamer une semaine importante à deux matchs, dont une rencontre de Ligue des champions.

Le PSG a parfaitement profité de son week-end sans match pour préparer au mieux son huitième de finale retour de la Ligue des champions. Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot), le club de la capitale affronte Chelsea. Après sa large victoire au match aller (5-2), le champion d’Europe devra terminer le travail à l’extérieur.

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Deux matchs avant la trêve internationale

Ce lundi, les Parisiens prendront la direction de Londres dans la matinée. Plus tard dans la soirée, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match, à 17h45 heure française, puis les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois sur la pelouse de Stamford Bridge, à partir de 19 heures. Après cette rencontre européenne, le club de la capitale préparera son match de la 27e journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, programmé le samedi 21 mars à 21h (sur Ligue 1+). À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse le vendredi à partir de 13 heures. Après cette semaine à deux matchs, les joueurs du PSG seront occupés avec leur sélection nationale durant la trêve internationale de mars.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h45) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (19h)

: Mardi : Chelsea / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / huitième de finale retour de la Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / huitième de finale retour de la Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (15h30)

: Entraînement à huis clos (15h30) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : OGC Nice / Paris Saint-Germain (21h sur Ligue 1+ / 27e journée de Ligue 1)

: (21h sur Ligue 1+ / 27e journée de Ligue 1) Dimanche : Repos