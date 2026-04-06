Le programme de la semaine du PSG

Après sa victoire face au Toulouse FC, le PSG retrouve la Ligue des champions cette semaine, avec un quart de finale aller contre Liverpool.

Le PSG entame son sprint final de la saison 2025-2026. Vainqueur du Toulouse FC (3-1) au retour de la trêve internationale, le club parisien a conforté sa place de leader en Ligue 1. Désormais, l’équipe de Luis Enrique peut se concentrer sur son rendez-vous important en Ligue des champions.

À lire aussi : Un onze de départ sans surprise pour le PSG contre Liverpool ?

Un week-end sans match

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), les champions d’Europe accueillent, au Parc des Princes, Liverpool en quart de finale aller. Les Rouge & Bleu auront pour ambition de prendre une option sur la qualification avant la confrontation retour à Anfield le 14 avril prochain. Et à la veille de cette rencontre face aux Reds, Luis Enrique et un joueur du PSG se présenteront en conférence de presse d’avant-match le mardi à partir de 13 heures.

Grâce au report de Lens / PSG, initialement prévu le 11 avril, le club de la capitale bénéficiera d’un week-end sans match de Ligue 1, afin de préparer dans les meilleures conditions son quart de finale retour de C1 en Angleterre. Le coach parisien en a donc profité pour accorder deux jours de repos à ses joueurs, les jeudi et vendredi. Les joueurs retrouveront le Campus PSG samedi pour préparer le match retour face à Liverpool, programmé le mardi 14 avril.

Le programme de la semaine

Lundi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Liverpool (21h sur Canal Plus / quart de finale aller de la Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus / quart de finale aller de la Ligue des champions) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h)