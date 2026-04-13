Après un week-end sans match, le PSG aborde une semaine importante, aussi bien en Ligue des champions qu’en Ligue 1.

Dans le sprint final de la saison, le PSG monte en puissance, avec en ligne de mire la Ligue des champions et la Ligue 1. Concernant son premier objectif, le club de la capitale a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la compétition à la suite à son succès face à Liverpool (2-0) au match aller. Mais l’équipe de Luis Enrique doit désormais terminer le travail mardi (21h sur Canal+ Foot).

À lire aussi : Le PSG fortement supporté lors du quart de finale retour contre Liverpool

Terminer le travail à Anfield avant de recevoir l’OL

Ce lundi, les joueurs parisiens prendront la direction de l’Angleterre. En fin d’après-midi, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 17h45, heure française. Puis, les quinze premières minutes de l’entraînement, sur la pelouse d’Anfield, seront ouvertes aux médias (19h). L’occasion de revoir Bradley Barcola avec ses coéquipiers lors de la séance collective. Après cette rencontre européenne, une autre affiche attend le PSG, cette fois en Ligue 1. En effet, en conclusion de la 30e journée de Ligue 1, le club de la capitale recevra, dimanche (20h45 sur Ligue 1+), l’Olympique Lyonnais. À la veille de ce match de championnat, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match, le samedi à 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h45) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (19h)

: Mardi : Liverpool / Paris Saint-Germain (21h sur Canal+ Foot / quart de finale retour de la Ligue des champions)

: (21h sur Canal+ Foot / quart de finale retour de la Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (15h15)

: Entraînement à huis clos (15h15) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Samedi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Dimanche : Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+ / 30e journée de Ligue 1)