Le programme de la semaine du PSG

Avec l’enchaînement des matchs, le PSG va aborder une semaine avec deux rencontres importantes pour la course au titre.

Ce dimanche, le PSG a retrouvé la Ligue 1 avec une affiche face à l’Olympique Lyonnais. Marqué par un début de rencontre raté, le club de la capitale s’est incliné à domicile face à l’OL (1-2) et relance le suspense dans la course au titre. Avec l’enchaînement des matchs à venir, les joueurs de Luis Enrique peuvent reprendre un peu d’avance sur les Sang & Or dès ce mercredi.

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En effet, le club parisien va disputer son match en retard de la 26e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes mercredi à 19 heures (Ligue 1+). À la veille de la réception des Canaris, Luis Enrique se présentera en conférence de presse mardi à partir de 13 heures. Après cette rencontre, les Rouge & Bleu auront trois jours pour préparer leur déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO (samedi à 19h sur Ligue 1+), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Deux rencontres qui s’annoncent importantes dans la course au titre.

Le programme de la semaine

Lundi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / FC Nantes (19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1)

: (19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Angers SCO / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1)

: (19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)