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Image : psg.fr

Le programme de la semaine du PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 avril 2026

Avec l’enchaînement des matchs, le PSG va aborder une semaine avec deux rencontres importantes pour la course au titre.

Ce dimanche, le PSG a retrouvé la Ligue 1 avec une affiche face à l’Olympique Lyonnais. Marqué par un début de rencontre raté, le club de la capitale s’est incliné à domicile face à l’OL (1-2) et relance le suspense dans la course au titre. Avec l’enchaînement des matchs à venir, les joueurs de Luis Enrique peuvent reprendre un peu d’avance sur les Sang & Or dès ce mercredi.

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En effet, le club parisien va disputer son match en retard de la 26e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes mercredi à 19 heures (Ligue 1+). À la veille de la réception des Canaris, Luis Enrique se présentera en conférence de presse mardi à partir de 13 heures. Après cette rencontre, les Rouge & Bleu auront trois jours pour préparer leur déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO (samedi à 19h sur Ligue 1+), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Deux rencontres qui s’annoncent importantes dans la course au titre.

Le programme de la semaine

  • Lundi : Entraînement à huis clos (11h30)
  • Mardi :
    • Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
  • Mercredi : Paris Saint-Germain / FC Nantes (19h sur Ligue 1+ / match en retard de la 26e journée de Ligue 1)
  • Jeudi : Repos
  • Vendredi :
    • Entraînement à huis clos (11h)
    • La conférence de presse de Luis Enrique (13h)
  • Samedi : Angers SCO / Paris Saint-Germain (19h sur Ligue 1+ / 31e journée de Ligue 1)
  • Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum20 avril 2026

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