Après sa victoire face à l’Angers SCO, le PSG entame une semaine importante en cette fin de saison 2025-2026 avec sa demi-finale de Ligue des champions.

Le moment tant attendu par les supporters et les observateurs du football arrive à grands pas. Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG recevra le Bayern Munich dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions. Une rencontre attendue entre les deux meilleures formations d’Europe. Les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre une option sur la qualification avant leur déplacement à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

La réception du FC Lorient entre les deux matchs de Ligue des champions

À la veille de la réception des Bavarois, les Parisiens vont s’entraîner une dernière fois au Campus PSG ce lundi à partir de 11 heures. Un groupe au complet est attendu pour la séance du jour, dont les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias. Plus tard dans l’après-midi, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse d’avant-match (13h).

Après cette rencontre européenne, le PSG devra aussi bien gérer son match de Ligue 1. Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le club parisien accueille le FC Lorient pour le compte de la 32e journée du championnat, avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Une rencontre placée entre les deux rendez-vous européens des Rouge & Bleu. À la veille de la réception des Merlus, Luis Enrique répondra aux questions des médias le vendredi à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mardi : Paris Saint-Germain / Bayern Munich (21h sur Canal+ Foot / demi-finale aller de Ligue des champions)

: (21h sur Canal+ Foot / demi-finale aller de Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Paris Saint-Germain / FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1)

: (17h sur beIN SPORTS 1 / 32e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h30)