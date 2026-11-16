Après la trêve internationale de novembre, le PSG retrouvera la compétition cette semaine avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue 1.

Le PSG retrouvera bientôt la compétition. Si une dizaine de Parisiens est actuellement occupée avec leur sélection durant cette trêve internationale de novembre, le double champion d’Europe fera son retour ce week-end. En effet, Luis Enrique retrouvera ses internationaux au compte-gouttes tout au long de la semaine.

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Un déplacement à Nice en Ligue 1

Après une journée de repos ce lundi, les Rouge & Bleu entreront dans la préparation de leur rencontre face à l’OGC Nice. De mardi à vendredi, les Parisiens s’entraîneront au Campus PSG. Vendredi, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures, puis un dernier entraînement sera au programme en fin d’après-midi, dont les quinze premières minutes seront ouvertes aux médias. Samedi, le champion de France se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice à 17h15 (sur Ligue 1+), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Enfin, dimanche, les Parisiens bénéficieront d’une journée de repos afin de préparer un nouveau marathon de matchs jusqu’à la trêve hivernale.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Repos

: Repos Mardi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Mercredi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Jeudi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Vendredi : La conférence de presse de Luis Enrique (13h) Les quinze premières minutes de l’entraînements ouvertes aux médias (17h)

: Samedi : OGC Nice / Paris Saint-Germain (17h15 sur Ligue 1+ / 11e journée de Ligue 1)

: (17h15 sur Ligue 1+ / 11e journée de Ligue 1) Dimanche : Repos