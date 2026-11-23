Après sa victoire face à l’OGC Nice, le PSG entame une semaine à deux rencontres, avec notamment le retour de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Si le PSG a enregistré son douzième succès consécutif sur la pelouse de l’OGC Nice, il a perdu pour de nombreux mois Désiré Doué. Un coup dur qui intervient un mois après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Désormais, l’équipe de Luis Enrique devra aborder la suite de la saison sans deux de ses joueurs phares. Cette semaine, le club de la capitale disputera deux rencontres à domicile.

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Deux matchs au Parc des Princes

Ce mercredi (21h sur Canal+), le club parisien accueillera l’AS Roma, pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions. À la veille de ce match, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias, mardi à partir de 11 heures. Luis Enrique et un joueur se présenteront ensuite en conférence de presse à 13 heures. Après cette rencontre face au club italien, les Rouge & Bleu devront rapidement se concentrer sur leur prochaine échéance. Dès samedi (20h45 sur Ligue 1+), le PSG recevra le FC Lorient à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Une semaine intense attend donc le double champion d’Europe.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Mardi : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (13h)

: Mercredi : Paris Saint-Germain / AS Roma (21h sur Canal+ / 5e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal+ / 5e journée de Ligue des champions) Jeudi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Vendredi : Entraînement à huis clos (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

: Samedi : Paris Saint-Germain / FC Lorient (20h45 sur Ligue 1+ / 12e journée de Ligue 1)

: (20h45 sur Ligue 1+ / 12e journée de Ligue 1) Dimanche : Repos

⚫️🆚🔴 Nuno Mendes et Fabian avec les noirs, Achraf Hakimi et Ferran avec les rouges 😂 https://t.co/lTH3wT6tbD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2026