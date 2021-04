Le programme de la semaine du PSG

Après un week-end intense de Ligue 1 qui a vu Lyon être distancé dans la course au titre, le PSG prépare désormais une nouvelle semaine capitale en cette fin de saison. En effet, les Parisiens vont disputer deux matches importants à domicile : la demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) puis une rencontre de la 35e journée de L1 contre le RC Lens, le samedi 1er mai (17h sur Canal Plus). À la veille de la réception des Citizens, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – se présentera en conférence de presse, accompagné d’un joueur, ce mardi à partir de 13 heures.

Après leur match européen de mercredi, les Parisiens auront deux jours complets pour préparer leur nouvelle échéance importante face aux Lensois, à la lutte pour la 5e place qualificative à l’Europa League et qui fera également office d’arbitre pour le titre de champion de France (ils affronteront le LOSC et l’AS Monaco lors des prochaines journées). Et avant ce match de Ligue 1, l’entraîneur des Rouge et Bleu répondra aux questions des médias le vendredi à partir de 14h30. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine*

Lundi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Mardi : 11h : Les quinze premières minutes de l’entraînement en live 13h : La conférence de presse de Mauricio Pochettino et d’un joueur

: Mercredi : Paris Saint-Germain / Manchester City (21h sur RMC Sport 1 / demi-finale aller d’UEFA Champions League)

: Paris Saint-Germain / Manchester City (21h sur RMC Sport 1 / demi-finale aller d’UEFA Champions League) Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : Entraînement à huis clos 14h30 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino

: Samedi : Paris Saint-Germain / RC Lens (17h sur Canal Plus / 35e journée de Ligue 1)

: Paris Saint-Germain / RC Lens (17h sur Canal Plus / 35e journée de Ligue 1) Dimanche : Entraînement à huis clos

*Sous réserve de modification