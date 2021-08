Le programme de la semaine du PSG

Le PSG sort de la 3ème journée de Ligue 1 seul et unique leader avec 9 points grâce à son succès glané sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-4). Le club parisien est reparti pour une nouvelle semaine, avec notamment, en ligne de mire, deux évènements principaux : le tirage de la phase de poule de la Ligue des Champions le jeudi 26 (18h) et le déplacement au Stade de Reims (4ème journée de Ligue 1) le dimanche 30 à 20h45. Outre cela, le programme parisien partagé sur PSG.fr fait également état de la présentation de l’équipe féminine via une conférence de presse ce vendredi. Ce samedi, Mauricio Pochettino se présentera devant la presse à partir de 14h. Avant cela, il y aura l’entraînement d’avant-match à partir de 11h.