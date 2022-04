Ce dimanche soir, le PSG s’est largement imposé – au Parc des Princes – face au FC Lorient (5-1), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet au club de la capitale de conserver sa belle avance sur son dauphin marseillais et de s’approcher de plus en plus de son objectif de fin de saison, le 10e titre de champion de France de l’histoire du club. Et pour leur prochaine rencontre, les Parisiens affronteront le Clermont Foot – au Stade Gabriel Montpied – (samedi à 21h sur Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 31e journée du championnat.

De repos ce lundi, les joueurs de Mauricio Pochettino retrouveront le chemin de l’entraînement mardi. Vendredi, le coach argentin se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Après le déplacement en Auvergne, les Parisiens bénéficieront d’un nouveau jour de repos. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG