Après sa victoire face à l’AC Ajaccio (5-0) samedi, le PSG aura une semaine complète pour préparer son prochain match face à l’AJ Auxerre.

Après plusieurs mois laborieux dans le jeu, le PSG a offert un véritable récital offensif face à l’AC Ajaccio samedi au Parc des Princes (5-0). Un succès qui rapproche un peu plus les Rouge & Bleu de leur 11e sacre dans le championnat de France. Et après cette nette victoire face au club corse, le leader du championnat aura une semaine complète pour préparer son déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre (dimanche à 20h45 sur Prime Video), club à la lutte pour le maintien, en conclusion de la 36e journée de Ligue 1.

Auxerre / PSG, le match du titre ?

Avec six points d’avance et une différence de buts largement en sa faveur, le club parisien a une chance d’être officiellement champion de France sur la pelouse de l’Abbé Deschamps, selon les résultats de ses poursuivants. Les Rouge & Bleu connaîtront en avance les résultats du RC Lens (qui affronte le FC Lorient le dimanche à 17h05) et de l’Olympique de Marseille (qui défie le LOSC le samedi à 21h) avant leur match face à l’AJA. Après une journée de décrassage ce dimanche, les Parisiens bénéficient de deux jours de repos et retrouveront le chemin de l’entraînement mercredi. De son côté, Christophe Galtier se présentera devant les médias le vendredi à 13 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine