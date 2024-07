En attendant les premiers matches amicaux début août, le PSG va poursuivre sa préparation au Campus de Poissy cette semaine.

Après deux premiers jours consacrés aux tests physiques et médicaux, plusieurs joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement mercredi dernier pour préparer la saison 2024-2025. Et les joueurs de Luis Enrique poursuivront leur montée en puissance au Campus PSG cette semaine. Après une journée de repos le lundi, les Parisiens seront de retour à l’entraînement à partir de mardi. Les séances collectives seront doublées le mercredi et samedi, précise le PSG dans son programme de la semaine.

Pour rappel, les joueurs invités à quitter le club (Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu) reprendront l’entraînement le mercredi 24 juillet avec le groupe U23 des Rouge & Bleu.

Le programme de la semaine du PSG