Le programme de la semaine du PSG avec deux chocs

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG va jouer deux chocs cette semaine, les déplacements à Barcelone en Ligue des champions et à Lille en Ligue 1.

Le PSG aborde une semaine à deux matches. Après son large succès contre l’Atalanta Bergame en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0), les champions d’Europe retrouvent la compétition mercredi soir avec le déplacement tant attendu à Barcelone. Avant ce choc, les Parisiens s’entraîneront encore deux fois. Ce lundi après-midi au Campus PSG avant de décoller demain pour Barcelone et une séance d’entraînement sur la pelouse de Montjuic. Un entraînement dont les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias à partir de 18h30. Avant ça, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 17 heures.

Deux chocs avant la trêve internationale

Au lendemain du match contre le FC Barcelone, les joueurs du PSG se verront accordé un jour de repos avant de reprendre le chemin du Campus vendredi après-midi. Le lendemain, ils s’entraîneront une dernière fois à la veille du déplacement à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse samedi à partir de 13 heures. Après la rencontre contre les Lillois, place à la trêve internationale qui concernera un très grand nombre de joueurs du PSG.

Le programme de la semaine du PSG