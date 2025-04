Le programme de la semaine du PSG avec deux matches

Le PSG va retrouver les semaines à deux matches cette semaine avec le quart de finale retour de la Ligue des champions et la réception du Havre en Ligue 1.

Après sa victoire contre Aston Villa en quart de finale aller (3-1), le PSG a eu six jours pour préparer la manche retour, la LFP acceptant sa demande de remporter son match de la 29e journée de Ligue 1 contre Nantes prévu ce week-end. Les Parisiens joueront bien deux matches cette semaine. Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), ils tenteront de valider leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions sur la pelouse de Villa Park. À la veille de cette rencontre, le PSG va décoller pour l’Angleterre. Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 17h30. Les quinze premières minutes du dernier entraînement des Rouge & Bleu seront ensuite à suivre à partir de 19 heures.

Le retour au Parc des Princes après le titre de champion de France

Après le match contre les Villans, les joueurs du PSG auront le droit à un jour de repos et retrouveront le Campus de Poissy jeudi pour préparer la réception – au Parc des Princes – du Havre samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1). Ils s’entraîneront également vendredi, avant que Luis Enrique ne se présente devant la presse à partir de 13 heures. Après le match contre les Havrais, les Parisiens seront attendus au Campus de Poissy pour un entraînement dimanche matin.

Le programme de la semaine du PSG