Le programme de la semaine du PSG avec deux matches avant la trêve

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG doit jouer deux matches, un de Ligue des champions et un de Ligue 1. Avec comme objectif de conserver ses deux premières places dans les deux compétitions.

Après sa victoire contre Le Havre vendredi soir (1-5), le PSG retrouve les terrains mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec le déplacement à Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 17h15. Les Parisiens s’entraîneront ensuite sur la pelouse du Stade de la Céramique. Les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias à partir de 18h30. Demain soir, place donc au match contre Villarreal qui doit permettre au PSG de faire le quatre sur quatre lors de la phase de ligue et de conserver sa première place.

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La deuxième trêve internationale de la saison

Le lendemain de ce match de Ligue des champions, les joueurs du PSG seront attendus au Campus de Poissy pour un entraînement en début d’après-midi. Jeudi, ils beneficeront d’un jour de repos avant de retrouver le centre d’entraînement des doubles champions d’Europe vendredi, à la veille de la réception – au Parc des Princes – de Troyes pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures. Samedi, place donc à la rencontre contre Troyes (20h45, Ligue 1 +) avant de voir les internationaux du PSG rejoindre leurs sélections nationales respectives pour deux semaines. Ce qui ne seront pas convoqués ont le droit à un jour de repos dimanche.

Le programme de la semaine du PSG