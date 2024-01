Le programme de la semaine du PSG avec deux matches

En cette première semaine de l’année 2024, le PSG va retrouver la compétition avec les matches contre Toulouse et l’US Revel. Un programme chargé attend les Parisiens.

Les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement vendredi dernier, huit jours après leur match contre Metz. Ils ont entamé la préparation de la deuxième partie de saison qui commence fort avec les matches contre Toulouse, lors du Trophée des Champions mercredi soir (20h45, Prime Video), et l’US Revel, en 32es de finale de Coupe de France (dimanche 20h45, BeIN Sports 1). Présents à l’entraînement vendredi, samedi et dimanche, les Parisiens sont au repos ce lundi.

Du repos vendredi

Les joueurs du PSG retrouveront le centre d’entraînement de Poissy demain matin. Les 15 premières minutes de la séance d’entraînement seront à suivre en live à partir de 11 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse dès 13 heures. Mercredi, place au Trophée des Champions – au Parc des Princes – contre Toulouse. Avec un deuxième match dans la semaine, les Parisiens n’auront pas de repos et s’entraîneront le lendemain de la rencontre contre le TFC. Ils seront au repos vendredi avant de retrouver l’entraînement samedi matin, veille de déplacement à Castres pour y défier l’US Revel, club de Régional 1, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Luis Enrique se présentera de nouveau devant les journalistes à 13 heures samedi. Dimanche, place donc à la rencontre contre l’US Revel.

Le programme de la semaine du PSG