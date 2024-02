Le programme de la semaine du PSG avec le choc contre Monaco

Comme la semaine dernière, le PSG n’aura qu’une seule rencontre cette semaine. Un déplacement à Monaco vendredi soir (21 heures, Prime Video) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Après son match nul arraché dans les dernières secondes du match contre Rennes (1-1), le PSG retrouvera les terrains seulement vendredi avec un déplacement à Monaco pour le compte du choc de la 24e journée de Ligue 1. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, durant lesquels il défiera Nice au Parc des Princes, le club de la capitale aurait du jouer cette rencontre cette semaine. Mais les instances du football français ont décidé de décaler cette rencontre au 13 mars afin d’alléger le calendrier des Parisiens en vue du match retour du huitième de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 5 mars. Dans cinq jours, le PSG se déplacera donc à Louis II. Ce lundi matin, les Rouge & Bleu sont conviés à un entraînement de lendemain de match.

Repos mardi

Ils seront en repos mardi avant de retrouver le chemin du Campus PSG mercredi matin. Jeudi, comme c’est de coutume en veille de match, les 15 premières minutes de la séance seront ouvertes aux médias. Un entraînement qui commencera à 11 heures. Deux heures plus tard, Luis Enrique se présentera en conférence de presse pour évoquer cette rencontre contre les Monégasques, l’actualité du PSG, et très certainement le huitième de finale retour de la Ligue des champions qui se déroulera quatre jours après Monaco. Vendredi, place donc au match. Les Parisiens s’entraîneront ensuite samedi et dimanche afin de préparer le déplacement à Anoeta.

Le programme de la semaine du PSG