Le programme de la semaine du PSG avec le Classico en ligne de mire

Le PSG n’aura qu’un match cette semaine et quel match, le Classico. Les Parisiens se déplaceront à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

Hier soir, le PSG s’est offert sa première victoire de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Brest en clôture de la quatrième journée (0-1). Les Parisiens tenteront de poursuivre sur leur lancée la semaine prochaine afin de continuer à remonter au classement. Et le match de dimanche soir est grandement attendu par les supporters du PSG. C’est en effet le premier Classico de la saison. Le club de la capitale se déplacera à Marseille dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Contrairement à la semaine dernière, le PSG ne jouera pas de match dans la semaine alors que les Phocéens se déplaceront à Besiktas jeudi en Europa League.

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La conférence de presse de Luis Enrique deux jours avant le Classico

Après leur victoire contre Brest, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin du Campus de Poissy ce lundi matin. Après cette séance, Luis Enrique a accordé deux jours de repos à son groupe, qui reprendra le chemin du centre d’entraînement des Rouge & Bleu jeudi après-midi. Deux jours avant le Classico, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures avant que Luis Enrique se présente en conférence de presse à partir de 13 heures. Samedi, le PSG s’entraînera une dernière fois avant d’aller défier Marseille dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

Programme de la semaine du PSG