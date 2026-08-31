Le programme de la semaine du PSG avec le premier match au Parc

Après son nul spectaculaire contre Lille, le PSG va retrouver la Ligue 1 vendredi soir avec son premier match de la saison au Parc des Princes contre Monaco.

Le PSG va retrouver pour la première fois de la saison le Parc des Princes vendredi soir avec la réception de l’AS Monaco pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Devant leur public, les Parisiens voudront s’offrir leur première victoire de la saison en championnat après avoir concédé deux nuls sur les pelouses de Rennes (2-2) et de Lille (2-2). Avant ce choc contre les Monégasques, leaders du championnat après deux victoires en deux matches, les Parisiens auront quatre entraînements au programme.

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Pas de repos avant le choc

Comme c’est de coutume, l’entraînement de veille de match du PSG sera ouvert aux médias jeudi à partir de 11 heures. Mais contrairement aux habituelles quinze premières minutes, ce sera l’intégralité de la séance qui sera ouverte aux médias. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures. Dans cette prise de parole, il évoquera certainement la fin du mercato, le choc contre les Monégasques ou bien encore la Ligue des champions, le premier match de la phase de ligue se jouant quatre jours après cette rencontre contre Monaco. Vendredi, place donc au match. Au lendemain de ce choc, les doubles champions d’Europe s’entraîneront le matin avant d’avoir un jour de repos dimanche.

Programme de la semaine du PSG