Le programme de la semaine du PSG avec le retour à la compétition 

Après trois semaines de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains samedi soir avec la réception au – Parc des Princes – du Mans lors de la sixième journée de Ligue 1.

Le PSG va retrouver les terrains cette semaine avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Avec la fin de la trêve internationale, le club de la capitale va récupérer ses internationaux au compte-gouttes. Luis Enrique a décidé d’accorder un jour de repos à ses joueurs qui n’ont pas été convoqués en équipe nationale ce lundi. Ils sont attendus au Campus de Poissy mardi après-midi.

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La Ligue 1 avant la Ligue des champions

Ils s’entraîneront ensuite tous les jours jusqu’à la rencontre contre Le Mans. Le coach du PSG se présentera en conférence de presse vendredi après-midi à partir de 13 heures. L’entraînement de veille de match verra ses quinze premières minutes ouvertes aux médias. Cette séance débutera à 17 heures. Samedi soir, place donc à PSG / Le Mans, match de la sixième journée de Ligue 1. Au lendemain de ce match contre le promu, les joueurs du PSG seront attendus au Campus de Poissy dimanche matin pour commencer la préparation de la rencontre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Manchester City.

Le programme de la semaine du PSG