Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la C1

Pour la première fois de la saison, le PSG va jouer deux matches cette semaine, avec le retour de la Ligue des champions et la réception de Gérone. Un programme chargé attend les Parisiens dans les prochains jours.

Après sa belle victoire contre le Stade Brestois, le PSG va retrouver les terrains dès mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – de Gérone pour son entrée en lice en Ligue des champions. Avant cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraîneront deux fois. Ce lundi matin et demain matin. La séance de demain qui sera ouverte pendant 15 minutes aux médias à partir de 11 heures. Deux heures plus tard, Luis Enrique et un joueur se présenteront devant la presse au sein du Campus PSG. Mercredi soir, place donc à la première journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions avec la réception de Gérone.

Deux matches dans la semaine

À l’issue de cette rencontre, les joueurs du PSG retrouveront le chemin du Campus jeudi matin afin de préparer le déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraîneront jusqu’à la rencontre contre l’actuel sixième du championnat samedi soir (21 heures, DAZN). À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures. À l’issue de la rencontre contre le Stade de Reims, les Parisiens auront un jour de repos.

A voir aussi : Le PSG apporte son soutien à Nuno Mendes, cible de propos injurieux et racistes

Le programme de la semaine du PSG