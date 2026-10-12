Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la LDC

Après avoir retrouvé les terrains samedi, le PSG va enchaîner avec une semaine à deux rencontres dont le choc contre Manchester City en Ligue des champions.

Après trois semaines de trêve internationale, le PSG est revenu sur les terrains samedi soir avec sa victoire contre Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1. Le premier match d’un marathon de huit rencontres en 28 jours avant la nouvelle trêve internationale. Les Parisiens vont rentrer dans le vif du sujet dès mercredi soir avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avant ce choc, Luis Enrique a accordé un jour de repos à ses joueurs ce lundi. Les Parisiens retrouveront l’entraînement demain après-midi sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Juste avant cette séance, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse.

Deux déplacements au programme

Après cette rencontre contre les Mancuniens, les joueurs du PSG seront attendus au Campus de Poissy pour commencer la préparation du match de la septième journée de Ligue 1 à Strasbourg. Les Parisiens s’entraîneront jeudi et vendredi avant de se déplacer en Alsace pour défier les Strasbourgeois samedi après-midi. La veille, Luis Enrique se présentera en conférence de presse. Dimanche, les joueurs du PSG sont attendus au Campus de Poissy pour commencer la préparation du choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

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Le programme de la semaine du PSG