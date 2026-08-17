Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la Ligue 1

Après avoir joué la Supercoupe d’Europe et le Trophée des champions, le PSG va lancer sa saison 2026-2027 de Ligue 1 dimanche avec la réception de Rennes.

Trois mois après avoir remporté sa quatorzième Ligue 1 et la cinquième de suite, le PSG remet son titre en jeu lors de la saison 2026-2027. Et le club de la capitale va commencer la défense de son titre dimanche soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais pour le compte de la première journée du championnat. Avant cela, les Parisiens retrouveront les terrains du Campus de Poissy mercredi après-midi.

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Une semaine pour préparer le match contre Rennes

Après la défaite lors du Trophée des champions contre Lens hier soir, Luis Enrique a en effet accordé deux jours de repos à ses joueurs. Ils reprendront donc le chemin du centre d’entraînement du PSG mercredi. Ils s’entraîneront ensuite tous les jours jusqu’à la rencontre contre les Rennais. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des doubles champions d’Europe, Luis Enrique se présentera en conférence de presse. Le coach espagnol répondra aux questions des journalistes à partir de 13 heures. Deux heures plus tôt, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match seront ouvertes aux médias.

Le programme de la semaine du PSG