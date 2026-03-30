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Image : psg.fr

Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la Ligue 1

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

Le PSG va retrouver les terrains cette semaine avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1. Les internationaux reviendront au compte-gouttes. 

Actuellement, le Campus PSG sonne creux. Lors de cette trêve internationale, pas moins de dix-huit joueurs du PSG ont rejoint leurs sélections nationales pour disputer des rencontres amicales pour la grande majorité. Mais le centre d’entraînement des Rouge & Bleu va voir ces dix-huit joueurs revenir au compte-goutte afin de préparer les futures échéances des Rouge & Bleu avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 avant la double confrontation contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions.

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PSG / Toulouse vendredi soir

Les non-internationaux s’entraînent ce lundi, demain et mercredi. En fonction des matches joués, les internationaux reviendront lors de ces séances d’entraînement. Jeudi, la séance ouverte aux médias pendant quinze minutes est programmée à 17 heures. Quelques heures auparavant, Luis Enrique se présentera à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match (13 heures). Vendredi, place donc à la réception des Toulousains avant que le coach du PSG accorde deux jours de repos à ses joueurs samedi et dimanche. Il sera ensuite le moment de préparer la double confrontation contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions.

Programme de la semaine du PSG

  • Lundi : entraînement à huis clos
  • Mardi : entraînement à huis clos
  • Mercredi : entraînement à huis clos
  • Jeudi : conférence de presse de Luis Enrique à 13 heures, quinze premières minutes de l’entraînement ouverte aux médias à partir de 17 heures
  • Vendredi : PSG / Toulouse, 28e journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1+)
  • Samedi : Repos
  • Dimanche : Repos

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 mars 2026

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