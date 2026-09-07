Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la Ligue des champions

Le PSG va retrouver une semaine à deux matches cette semaine avec le retour de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront lancer leur saison européenne et de Ligue 1 contre le Slovan Bratislava et Brest.

Double tenant du titre, le PSG va remettre en jeu sa Ligue des champions cette semaine en espérant la conserver le 5 juin prochain sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano de Madrid, enceinte de l’Atlético de Madrid. Le premier match de ce rêve de Three Peat se joue mercredi (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de poules. Avant cette rencontre, les Parisiens s’entraîneront ce lundi matin et demain matin. La séance de veille de match sera ouverte aux médias pendant quinze minutes à partir de 11 heures.

Deuxième match de la saison au Parc des Princes

Deux heures plus tard, Luis Enrique et un joueur du PSG, certainement Marquinhos, se présenteront en conférence de presse pour évoquer ce retour en Ligue des champions. Mercredi soir, place donc au match, avant de voir les Parisiens revenir à l’entraînement le lendemain matin. Vendredi, ils auront un jour de repos avant de revenir au Campus de Poissy samedi pour l’entraînement de veille de match de la quatrième journée de Ligue 1. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures. Dimanche, le PSG se déplacera sur la pelouse de Brest en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu tenteront de s’offrir leur première victoire de la saison en championnat et d’enfin lancer leur saison 2026-2027 de Ligue 1.

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Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11 heures)

: Entraînement à huis clos (11 heures) Mardi : 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à partir de 11 heures, conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur du PSG à partir de 13 heures

: 15 premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à partir de 11 heures, conférence de presse de et d’un joueur du à partir de 13 heures Mercredi : PSG / Slovan Bratislava , première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (21 heures)

: / , première journée de la phase de ligue de la (21 heures) Jeudi : Entraînement à huis clos (11 heures)

: Entraînement à huis clos (11 heures) Vendredi : Repos

: Repos Samedi : Entraînement à huis clos (11 heures), conférence de presse de Luis Enrique à partir de 13 heures

: Entraînement à huis clos (11 heures), conférence de presse de à partir de 13 heures Dimanche : Brest / PSG, quatrième journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1 +)











