Le programme de la semaine du PSG avec le retour de la Ligue des champions

Le PSG n’aura qu’un match à jouer cette semaine, avec le retour de la Ligue des champions et la réception de Chelsea au Parc des Princes lors du huitième de finale aller.

La semaine du PSG va être dictée par le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea. Afin de mieux préparer au mieux cette double confrontation contre les Blues, le club de la capitale a obtenu, avec l’accord du FC Nantes, le report de sa rencontre de la 26e journée de Ligue 1 qui devait se jouer ce week-end. Les Parisiens sont attendus au Campus de Poissy ce lundi matin dans le but de poursuivre la préparation de la rencontre contre Chelsea au Parc des Princes mercredi soir (21 heures, Canal Plus).

Focus sur la double confrontation contre Chelsea

Demain, comme c’est de coutume avant chaque match du PSG en Ligue des champions, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement, qui débutera à 11 heures, seront ouvertes aux médias. Luis Enrique et un joueur se présenteront ensuite en conférence de presse pour évoquer ce choc contre les Anglais. Mercredi soir, place donc au huitième de finale aller entre le PSG et Chelsea. Au lendemain de cette rencontre, les Parisiens seront attendus au Campus pour un nouvel entraînement, avant d’avoir un jour de repos vendredi. Ils retrouveront les terrains du centre d’entraînement samedi et dimanche afin de continuer à préparer la manche retour, qui se déroulera à Stamford Bridge le mardi 17 mars.

Le programme de la semaine du PSG