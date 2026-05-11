Le programme de la semaine du PSG avec ses deux derniers matches de Ligue 1

Le PSG va jouer ses deux derniers matches de Ligue 1 de la saison 2025-2026 cette semaine. Deux rencontres qui doivent permettre aux Parisiens de valider le titre de champion de France.

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Brest lors de son dernier match de la saison au Parc des Princes grâce à un but de Désiré Doué (1-0). Ce succès permet aux Parisiens de compter six points d’avance en tête de la Ligue 1. Avec deux matches encore à jouer et une différence de buts largement supérieure aux Lensois, le club de la capitale est officieusement champion de France. Il pourrait l’être dès mercredi soir sur la pelouse du RC Lens lors du match en retard de la 29e journée. Avant cette rencontre contre les Lensois, les joueurs du PSG vont s’entraîner deux fois. Ce lundi matin et demain matin. Cette dernière sera ouverte aux médias pendant quinze minutes à partir de 11 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures.

Deux déplacements pour finir la saison

Mercredi soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte donc Lens pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. S’il s’impose ou concède le nul, il sera officiellement champion. Au lendemain de ce choc, les joueurs parisiens bénéficieront d’un jour de repos. Ils retrouveront le Campus vendredi et samedi avant de jouer le dernier match de la saison 2025-2026 de Ligue 1 dans un derby francilien contre le Paris FC dimanche soir. Deux matches qui doivent permettre au club de la capitale de bien préparer sa finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest.

Le programme de la semaine du PSG