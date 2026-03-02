Le programme de la semaine du PSG avec un choc contre Monaco

Cette semaine, le PSG ne jouera qu’un seul match, la réception de l’AS Monaco dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, cinq jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea.

Ce week-end, le PSG a fait la bonne opération en Ligue 1 grâce à sa victoire sur la pelouse du Havre (0-1) combinée au nul de Lens à Strasbourg (1-1). Après avoir repris la tête du championnat la semaine dernière, le club de la capitale compte désormais quatre points d’avance sur les Lensois. Avant de retrouver la Ligue des champions la semaine prochaine avec le huitième de finale aller – au Parc des Princes – contre Chelsea, le PSG doit jouer encore un match et quel match. La réception de l’AS Monaco dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens recevront les Monégasques vendredi soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1).

À lire aussi : Le calendrier croisé du PSG et de Chelsea avant les huitièmes de C1

Retour à l’entraînement mercredi

Pour préparer cette rencontre contre les Monégasques, les joueurs du PSG sont attendus au Campus de Poissy mercredi après-midi. Luis Enrique a en effet laissé deux jours de repos à ses joueurs aujourd’hui et demain. Comme c’est de coutume avant pratiquement tous les matches du club de la capitale, la séance de veille de match sera ouverte aux médias pendant un quart d’heure. On pourra ainsi suivre les quinze premières minutes de l’entraînement de jeudi matin à partir de 11 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures. Vendredi, place donc à la réception de Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Au lendemain de cette rencontre, le PSG s’entraînera pour commencer à préparer le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea avant d’avoir un jour de repos dimanche.

Le programme de la semaine du PSG