Le programme de la semaine du PSG avec un match de Ligue 1

Avant la première trêve internationale de la saison 2025-2026, le PSG va encore jouer un match avec le déplacement à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

La saison 2025-2026 du PSG a commencé le 13 août dernier avec la victoire renversante contre Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4 t.a.b à 3). Les Parisiens ont ensuite enchaîné avec deux matches de Ligue 1 pour deux victoires, contre Nantes (0-1) et Angers (1-0). Samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le club de la capitale retrouve les chemins des terrains du championnat de France avec un déplacement à Toulouse dans le cadre de la troisième journée.

A voir aussi : Possession, Ruiz, défense… Les chiffres clés après PSG / SCO

Un match puis la trêve internationale

Avant cela, les joueurs du PSG ont bénéficié de trois jours de repos après leur succès contre les Angevins au Parc des Princes. Ils reprendront le chemin de l’entraînement demain après-midi. Avant de s’entraîner chaque jour jusqu’au déplacement à Toulouse. Comme c’est de coutume avant chaque match, les quinze premières minutes de l’entraînement de veille de match seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures. Luis Enrique se présentera ensuite en conférence de presse à partir de 13 heures. À l’issue de la rencontre, les joueurs seront au repos avant pour la plupart de rejoindre leurs sélections nationales respectives pour la première trêve internationale de la saison 2025-2026.

Le programme de la semaine du PSG