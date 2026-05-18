Le programme de la semaine du PSG sans aucun match

Le PSG a terminé sa saison de Ligue 1 hier soir contre le Paris FC (2-1). Les Parisiens ont encore un objectif avant de clôturer l’exercice 2025-2026, la finale de la Ligue des champions le 30 mai.

Si la saison de Ligue 1 s’est terminée par une défaite pour le PSG contre le Paris FC (2-1) lors de la 34e journée hier soir, le club de la capitale n’en a pas fini avec l’exercice 2025-2026. Il doit en effet jouer un dernier match, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Les Parisiens affronteront les Gunners dans douze jours sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Ils n’auront aucun match avec cette finale, même si Luis Enrique a indiqué en conférence de presse que ses joueurs allaient s’affronter lors d’un match amical en fin de semaine, alors que le club londonien dans encore en jouer deux. Après ce revers contre le PFC, les joueurs du PSG se sont vus accorder deux jours de repos par leur entraîneur.

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Un média day UEFA prévu mercredi

Ils retrouveront le Campus PSG mercredi après-midi dans le cadre du media day de l’UEFA. La séance d’entraînement, qui débutera à 17 heures, sera ouverte intégralement aux médias. Luis Enrique aura répondu aux journalistes lors d’une conférence de presse une heure avant. À l’issue de la séance d’entraînement, il y aura une zone mixte à partir de 18h15 où les joueurs viendront s’exprimer à un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Le PSG s’entraînera ensuite tous les jours de jeudi à samedi avant de bénéficier d’un nouveau repos dimanche. On entrera ensuite dans la semaine de la Ligue des champions.

Le programme de la semaine du PSG