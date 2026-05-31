Le programme des festivités pour célébrer la deuxième Ligue des champions du PSG

Après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions, le PSG célébrera son sacre avec ses supporters à Paris ce dimanche au cours d’une journée au programme chargé.

Le PSG entre dans le panthéon du football. En remportant leur deuxième Ligue des champions consécutive, les Rouge & Bleu marquent l’histoire. Au terme d’une finale indécise face à Arsenal, le club parisien s’est imposé lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 3). Un bonheur ultime pour les supporters parisiens, qui pourront célébrer leurs héros.

Des célébrations au Parc des Princes dans la soirée

En effet, le programme de ce dimanche de fête sera chargé pour les joueurs de Luis Enrique. Comme le rapporte L’Equipe, ils retrouveront la capitale ce dimanche en début d’après-midi, puis se rendront le Champ-de-Mars pour présenter le trophée. « 85 000 et 90 000 personnes pourront prendre part à cette célébration gratuite et ouverte à tous, devant la tour Eiffel. Les portes du site ouvriront à partir de 14 heures. » Par la suite, les champions d’Europe seront reçus par Emmanuel Macron à l’Élysée à partir de 18h10. Enfin, les Parisiens célébreront avec leurs supporters au Parc des Princes. Les portes de l’enceinte ouvriront à partir de 19h30 pour accueillir les champions et lancer la soirée des célébrations, conclut L’E.