Le programme des internationaux du PSG

Depuis hier, la trêve internationale bat son plein. 15 joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Petit tour des matches qui vont les concerner.

La saison 2025-2026 du PSG est stoppée une deuxième fois par une trêve internationale. Quinze de ses joueurs sont concernés par cette dernière. Ils joueront des matches amicaux, des matches pour les Qualifications à la Coupe du monde 2026… Petit récapitulatif des matches des joueurs du PSG avec leurs sélections nationales respectives.

Portugal – Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos

Portugal / Irlande, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)

Portugal / Hongrie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)

A voir aussi : Sélections : Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris

France – Lucas Chevalier, Lucas Hernandez

France / Azerbaïdjan, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (10 octobre, 20h45)

Islande / France, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (13 octobre, 20h45)

Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia

Espagne / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)

Turquie / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)

Maroc – Achraf Hakimi

Maroc / Bahrein, match amical (9 octobre, 21 heures)

Maroc / Congo, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 21 heures)

Brésil – Lucas Beraldo

Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)

Japon / Brésil, match amical (14 octobre, 12h30)

Corée du Sud – Kang-in Lee

Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)

Corée du Sud / Paraguay, match amical (14 octobre, 13 heures)

Equipe de France Espoirs – Warren Zaïre-Emery

Iles Féroé / France, qualification à l’Euro Espoirs (10 octobre, 18 heures)

France / Estonie, qualification à l’Euro Espoirs (13 octobre, 18 heures)

Russie – Matvey Safonov

Russie / Iran, match amical (10 octobre, 19 heures)

Russie / Bolivie, match amical (14 octobre, 19 heures)

Equipe de France U19 – Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou

France / Suisse, match amical (11 octobre, 15 heures)

France / Pays-Bas, match amical (14 octobre, 11 heures)

Équateur – Willian Pacho

États-Unis / Équateur, match amical (11 octobre, 2h30)

Mexique / Équateur, match amical (15 octobre, 4h30)

Ukraine – Illia Zabarnyi