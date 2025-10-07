Psg joie
Image : PSG.fr

Le programme des internationaux du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 octobre 2025

Depuis hier, la trêve internationale bat son plein. 15 joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Petit tour des matches qui vont les concerner.

La saison 2025-2026 du PSG est stoppée une deuxième fois par une trêve internationale. Quinze de ses joueurs sont concernés par cette dernière. Ils joueront des matches amicaux, des matches pour les Qualifications à la Coupe du monde 2026… Petit récapitulatif des matches des joueurs du PSG avec leurs sélections nationales respectives. 

Portugal – Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos

  • Portugal / Irlande, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)
  • Portugal / Hongrie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)

A voir aussi : Sélections : Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris

Sélections : Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris
canalsupporters.com

France – Lucas Chevalier, Lucas Hernandez

  • France / Azerbaïdjan, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (10 octobre, 20h45)
  • Islande / France, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (13 octobre, 20h45)

Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia 

  • Espagne / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)
  • Turquie / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)

Maroc – Achraf Hakimi

  • Maroc / Bahrein, match amical (9 octobre, 21 heures)
  • Maroc / Congo, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 21 heures)

Brésil – Lucas Beraldo

  • Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)
  • Japon / Brésil, match amical (14 octobre, 12h30)

Corée du Sud – Kang-in Lee

  • Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)
  • Corée du Sud / Paraguay, match amical (14 octobre, 13 heures)

Equipe de France Espoirs – Warren Zaïre-Emery

  • Iles Féroé / France, qualification à l’Euro Espoirs (10 octobre, 18 heures)
  • France / Estonie, qualification à l’Euro Espoirs (13 octobre, 18 heures)

Russie – Matvey Safonov

  • Russie / Iran, match amical (10 octobre, 19 heures)
  • Russie / Bolivie, match amical (14 octobre, 19 heures)

Equipe de France U19 – Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou

  • France / Suisse, match amical (11 octobre, 15 heures)
  • France / Pays-Bas, match amical (14 octobre, 11 heures)

Équateur – Willian Pacho

  • États-Unis / Équateur, match amical (11 octobre, 2h30)
  • Mexique / Équateur, match amical (15 octobre, 4h30)

Ukraine – Illia Zabarnyi

  • Islande / Ukraine, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (10 octobre, 20h45)
  • Ukraine / Azerbaïdjan, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (13 octobre, 20h45)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas7 octobre 2025

Articles similaires

Dembélé ballon d'or

Ballon d’Or : Ousmane Dembélé célébré en héros à Évreux

7 octobre 2025
Draxler

Draxler : « J’ai vécu les années les plus excitantes de ma carrière au PSG »

7 octobre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Conflit PSG-FFF, Lucas Hernandez…

7 octobre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

6 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page