Le programme des internationaux du PSG
Depuis hier, la trêve internationale bat son plein. 15 joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Petit tour des matches qui vont les concerner.
La saison 2025-2026 du PSG est stoppée une deuxième fois par une trêve internationale. Quinze de ses joueurs sont concernés par cette dernière. Ils joueront des matches amicaux, des matches pour les Qualifications à la Coupe du monde 2026… Petit récapitulatif des matches des joueurs du PSG avec leurs sélections nationales respectives.
Portugal – Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos
- Portugal / Irlande, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)
- Portugal / Hongrie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)
A voir aussi : Sélections : Joao Neves dispensé de rassemblement avec le Portugal rentre à Paris
France – Lucas Chevalier, Lucas Hernandez
- France / Azerbaïdjan, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (10 octobre, 20h45)
- Islande / France, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (13 octobre, 20h45)
Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia
- Espagne / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (11 octobre, 20h45)
- Turquie / Géorgie, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 20h45)
Maroc – Achraf Hakimi
- Maroc / Bahrein, match amical (9 octobre, 21 heures)
- Maroc / Congo, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (14 octobre, 21 heures)
Brésil – Lucas Beraldo
- Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)
- Japon / Brésil, match amical (14 octobre, 12h30)
Corée du Sud – Kang-in Lee
- Corée du Sud / Brésil, match amical (10 octobre, 13 heures)
- Corée du Sud / Paraguay, match amical (14 octobre, 13 heures)
Equipe de France Espoirs – Warren Zaïre-Emery
- Iles Féroé / France, qualification à l’Euro Espoirs (10 octobre, 18 heures)
- France / Estonie, qualification à l’Euro Espoirs (13 octobre, 18 heures)
Russie – Matvey Safonov
- Russie / Iran, match amical (10 octobre, 19 heures)
- Russie / Bolivie, match amical (14 octobre, 19 heures)
Equipe de France U19 – Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou
- France / Suisse, match amical (11 octobre, 15 heures)
- France / Pays-Bas, match amical (14 octobre, 11 heures)
Équateur – Willian Pacho
- États-Unis / Équateur, match amical (11 octobre, 2h30)
- Mexique / Équateur, match amical (15 octobre, 4h30)
Ukraine – Illia Zabarnyi
- Islande / Ukraine, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (10 octobre, 20h45)
- Ukraine / Azerbaïdjan, Qualifications à la Coupe du monde 2026 (13 octobre, 20h45)