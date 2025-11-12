PSG Poissy
Le programme des internationaux du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 novembre 2025

La dernière trêve internationale de l’année 2025 a ouvert ses portes lundi. Cette dernière concerne seize joueurs du PSG. Le programme des matches des internationaux du PSG est à retrouver ici.

Après sa victoire contre Lyon dimanche soir (2-3), le PSG a vu seize de ses joueurs partir avec leurs sélections nationales respectives. Ces derniers seront concernés par des matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026, des matches amicaux ou bien encore des matches de Qualifications à l’Euro Espoirs 2027 et le premier tour de la phase de qualifications à l’Euro U19. Découvrez le programme des internationaux du PSG lors de cette trêve internationale. 

France – Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola

  • Jeudi 13 novembre (20h45), France / Ukraine : Qualifications à la Coupe du Monde 2026
  • Dimanche 17 novembre (18 heures), Azerbaïdjan / France : Qualifications à la Coupe du Monde 2026

Portugal – Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos

  • Jeudi 13 novembre (20h45), Irlande / Portugal : Qualifications à la Coupe du Monde 2026
  • Dimanche 16 novembre (15 heures), Portugal / Arménie : Qualifications à la Coupe du Monde 2026

Espagne – Fabian Ruiz

  • Samedi 15 novembre (18 heures), Géorgie / Espagne : Qualifications à la Coupe du Monde 2026
  • Mardi 18 novembre (20h45), Espagne / Turquie : Qualifications à la Coupe du Monde 2026

Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia

  • Samedi 15 novembre (18 heures), Géorgie / Espagne : Qualifications à la Coupe du Monde 2026
  • Mardi 18 novembre (20h45), Bulgarie / Géorgie : Qualifications à la Coupe du Monde 2026

Ukraine – Illia Zabarnyi

  • Jeudi 13 novembre (20h45), France / Ukraine : Qualifications à la Coupe du Monde 2026
  • Dimanche 16 novembre (18 heures), Ukraine / Islande : Qualifications à la Coupe du Monde 2026

Sénégal – Ibrahim Mbaye

  • Samedi 15 novembre (17 heures), Sénégal / Brésil : Match amical
  • Mardi 18 novembre (16 heures), Sénégal / Kenya : Match amical

Brésil – Marquinhos

  • Samedi 15 novembre (17 heures), Sénégal / Brésil : Match amical
  • Mardi 18 novembre (20h30), Brésil / Tunisie : Match amical

Equateur – Willian Pacho

  • Vendredi 14 novembre (1h30 heure française), Canada / Equateur : Match amical
  • Mercredi 19 novembre (2h30 heure française), Nouvelle Zélande / Equateur : Match amical

Corée du Sud – Lee Kang-in

  • Vendredi 14 novembre (12 heures), Corée du Sud / Bolivie : Match amical
  • Mardi 18 novembre (12 heures), Corée du Sud / Ghana : Match amical

Russie – Matvey Safonov

  • Mercredi 12 novembre (18 heures), Russie / Pérou : Match amical
  • Samedi 15 novembre (16 heures), Russie / Chili : Match amical

Equipe de France Espoirs – Senny Mayulu

  • Vendredi 14 novembre (19h30), Suisse / FranceQualifications Euro 2027
  • Lundi 17 novembre (21 heures), France / Îles FéroéQualifications Euro 2027

Equipe de France U19

  • Mercredi 12 novembre (13 heures), France / Îles Féroé (4-0), Quentin Ndjantou est entré à la 61e minute – 1er tour de la phase de Qualifications à l’Euro U19
  • Samedi 15 novembre (13 heures), Bulgarie / France1er tour de la phase de Qualifications à l’Euro U19
  • Mardi 18 octobre (17h30), Hongrie / France1er tour de la phase de Qualifications à l’Euro U19

